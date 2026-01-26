Die aktuelle Kapitalspritze von Nvidia hilft bei der Finanzierung von CoreWeaves Expansionsplänen. Das Unternehmen peilt bis 2030 ‌den Bau von Serverfarmen mit ⁠einer Leistungsaufnahme von fünf Gigawatt an. ‌Das entspricht der Stromproduktion von vier bis fünf Atomkraftwerken. Nvidia hat sich zudem ‍verpflichtet, CoreWeave in den kommenden Jahren sämtliche anderweitig nicht verkaufte Rechenkapazität abzukaufen. Dieser Vertrag hat ​ein Volumen von zunächst 6,3 Milliarden Dollar.