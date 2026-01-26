Nvidia hat sich weitere Anteile an CoreWeave gesichert. Der weltgrösste Chipkonzern habe Aktien des Cloud-Anbieters zu je 87,20 Dollar oder insgesamt zwei Milliarden Dollar gekauft, teilten die beiden US-Unternehmen am Montag mit. Damit verdoppelt Nvidia seinen Anteil nach Reuters-Berechnungen auf rund zwölf Prozent und steigt zum zweitgrössten CoreWeave-Aktionär auf. CoreWeave-Titel stiegen daraufhin im vorbörslichen Geschäft der Wall Street um neun Prozent.
CoreWeave gehört zu den sogenannten Neoclouds. Diese Firmen spezialisieren sich auf den Bau und Betrieb von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). Da die grossen Technologiekonzerne dringend zusätzliche Rechenkapazitäten für ChatGPT, Gemini & Co. benötigen, wachsen diese Cloudfirmen stürmisch. CoreWeave hatte im dritten Quartal ein Umsatzplus von 134 Prozent verbucht. Gleichzeitig verdoppelte sich der Auftragsbestand auf mehr als 55 Milliarden Dollar.
Die aktuelle Kapitalspritze von Nvidia hilft bei der Finanzierung von CoreWeaves Expansionsplänen. Das Unternehmen peilt bis 2030 den Bau von Serverfarmen mit einer Leistungsaufnahme von fünf Gigawatt an. Das entspricht der Stromproduktion von vier bis fünf Atomkraftwerken. Nvidia hat sich zudem verpflichtet, CoreWeave in den kommenden Jahren sämtliche anderweitig nicht verkaufte Rechenkapazität abzukaufen. Dieser Vertrag hat ein Volumen von zunächst 6,3 Milliarden Dollar.
(Reuters)