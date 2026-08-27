Die drei Schweizer Halbleiterzulieferer Comet (+2,1 Prozent auf 352,00 Franken), Inficon (+1,4 Prozent auf 171,80 Franken) und VAT (+1,5 Prozent auf 617,40 Franken) legen an der Schweizer Börse bis am Donnerstagmittag «verhältnismässig» bescheiden zu. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits zeichnete sich bereits am frühen Donnerstagmorgen im asiatischen Aktienhandel eine verhaltene Reaktion bei den dortigen Halbleiter-nahen Werten ab. Die US-Aktienfutures gaben zudem ihre Gewinne teilweise wieder ab, da der positive Effekt von Nvidias Umsatzprognose und den über den Erwartungen liegenden Gewinnen nachliess, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Der Future auf den Nasdaq 100 stieg am frühen Donnerstagmorgen zwischenzeitlich um rund 1,2 Prozent, reduzierte den Anstieg im europäischen Handel aber auf ein Plus von 0,6 Prozent.