In seinem Ausblick geht Nvidia davon aus, dass ​es keine Verkäufe von Rechenzentrums-Chips nach China geben wird. Das Geschäft in ​der Volksrepublik ist wegen US-Exportbeschränkungen mit grosser Unsicherheit behaftet. Zugleich sieht sich der Marktführer wachsender Konkurrenz ausgesetzt. Tech-Firmen wie Microsoft und Meta investieren in diesem ‌Jahr zwar voraussichtlich mehr als 730 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur. Ein zunehmender Teil dieser Ausgaben fliesst jedoch in die Entwicklung eigener Chips, um die Abhängigkeit von den teuren Nvidia-Prozessoren zu verringern. Auch Rivalen wie Intel und AMD drängen verstärkt auf den ​Markt.