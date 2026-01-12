Der Chipkonzern Nvidia und der Pharmariese Eli Lilly wollen über fünf Jahre ‌eine ‌Milliarde Dollar in ein gemeinsames Forschungslabor investieren. In der Einrichtung in der Technologie-Region um San Francisco solle die neueste ​Generation von Nvidias KI-Chips mit dem ‌Namen Vera Rubin zum ‌Einsatz kommen, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Angekündigt wurde das Projekt zu Beginn der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco. Erst vor wenigen ⁠Monaten hatte Eli Lilly den Bau eines Supercomputers mit mehr als 1000 Nvidia-Chips der aktuellen Generation Grace Blackwell angekündigt.