In Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Rechenzentrum wollen Nvidia und Hewlett-Packard Enterprise (HPE) einen neuen Supercomputer in Deutschland aufbauen. Der «Blue Lion» genannte Hochleistungsrechner werde voraussichtlich Anfang 2027 einsatzbereit sein, teilten der Chiphersteller und der Serveranbieter am Dienstag mit. Das Leibniz-Rechenzentrum stellt Forscherinnen und Forschern Hochleistungscomputer und Cloud-Dienste zur Verfügung.