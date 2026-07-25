Nvidia und die südkoreanische SK Group haben ‌am ⁠Freitag eine mehr als 500 Milliarden ⁠Dollar schwere KI-Initiative für grosse KI-Rechenzentren und Speicher ‌der nächsten Generation vorgestellt. Die ‌Initiative umfasse eine ​langfristige Partnerschaft mit SK Hynix, um die Versorgung mit Speicherchips der nächsten Generation für Nvidia zu sichern und gemeinsam ‌Hochleistungsspeicher für KI-Anwendungen zu entwickeln, teilte der US-Chipkonzern mit.