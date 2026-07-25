Nvidia und die südkoreanische SK Group haben am Freitag eine mehr als 500 Milliarden Dollar schwere KI-Initiative für grosse KI-Rechenzentren und Speicher der nächsten Generation vorgestellt. Die Initiative umfasse eine langfristige Partnerschaft mit SK Hynix, um die Versorgung mit Speicherchips der nächsten Generation für Nvidia zu sichern und gemeinsam Hochleistungsspeicher für KI-Anwendungen zu entwickeln, teilte der US-Chipkonzern mit.
Im Rahmen der Initiative plane SK Telecom zudem den Bau eines zwei Gigawatt starken KI-Rechenzentrums, das mit Nvidias Vera-Rubin-Chips und dem HBM4-Hochleistungsspeicher von SK Hynix betrieben werde. Die erste Anlage solle 2027 in Betrieb gehen. Unabhängig davon wollen Nvidia, Naver und Brookfield das KI-Rechenzentrum von Naver in Südkorea erweitern.
(Reuters)