«Die Erwartungen sind auf ein historisch hohes Optimismusniveau gestiegen, was unserer Meinung nach das Aufwärtspotenzial nach der Veröffentlichung begrenzen könnte», schrieb die Investmentbank Stifel am Montag in einem Ausblick auf die Quartalszahlen. Die Stifel-Analysten erhöhten das Kursziel für die Nvidia-Aktie dennoch von 165 auf 180 Dollar und halten an der Kaufempfehlung für die Aktie fest. Stifel argumentiert, der Fokus sollte sich auf die mittelfristigen Aussichten des Unternehmens verlagern, da die Umsätze von Blackwell-KI-Chips ansteigen werden.