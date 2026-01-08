Der H200, der derzeit zweitstärkste Chip von Nvidia, bietet etwa ⁠sechsmal so viel Leistung wie der H20-Chip, den Nvidia speziell für den chinesischen Markt entwickelt hatte. Er übertrifft auch ​Produkte chinesischer Chiphersteller wie Huawei deutlich. US-Präsident ‌Donald Trump hatte den Export der ‍H200-Chips nach China mit einer Gebühr von 25 Prozent ​für die US-Regierung erlaubt und damit ein Ausfuhrverbot aus der Zeit seines Amtsvorgängers Joe Biden aufgehoben.