‌Das Unternehmen reagierte damit am Dienstag auf einen Reuters-Bericht vom 8. Januar, demzufolge Nvidia für seine ​KI-Chips von chinesischen Kunden eine vollständige ‌Vorauszahlung verlangt hatte. ‌Das Unternehmen werde niemals von Kunden verlangen, für Produkte zu bezahlen, die sie nicht erhielten, hiess es in einer Stellungnahme.