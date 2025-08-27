Während diese Entwicklungen überwiegend positiv sind, dürfte vieles bereits in den Aktienkursen eingepreist sein. Laut der Deutschen Bank sind die Titel derzeit fair bewertet. Insgesamt bleiben die Analysten jedoch positiv für den Techkonzern gestimmt: 58 Experten empfehlen zum Kauf, sechs zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 198 Dollar - ein Aufwärtspotenzial von rund 8 Prozent.