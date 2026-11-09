Die Aktien von Nvidia notieren vorbörslich 4,9 Prozent tiefer, während die US-Futures auf den Nasdaq 100 Index um 13.45 Uhr 0,15 Prozent höher stehen. Zwischenzeitlich ist der Titel des grössten KI-Chipherstellers im europäischen Handel gar um mehr als 6 Prozent eingeknickt.
Die Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin setzt Jensen Huang, den Gründer des 4,5 Billionen Dollar schweren Unternehmens, zunehmend unter Druck. Analysten sehen mittlerweile ein Risiko für Huangs Position an der Spitze des Konzerns. Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes gewesen sein soll. In einer Zeit, in der es viele Spekulationen über den Ausbau von Rechenzentren gibt, komme dies den Nvidia-Aktien keineswegs zugute, erklärte Chris Weston, Leiter der Forschungsabteilung beim Broker Pepperstone in Melbourne. Er glaube jedoch nicht, dass Huang, den er als «Paten der KI» bezeichnete, abgelöst werde.
Marktteilnehmer zeigen sich denn eher amüsiert über die Angelegenheit und verweisen auf andere Gründe für den Abverkauf bei Nvidia. Einerseits sind das die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia, welche am 17. November nach Börsenschluss vorgelegt werden. Das ist zeitlich deutlich später als die anderen Halbleiter-Megacaps, welche die Ergebnisse bereits vorgelegt haben. Auffallend: Alphabet, Amazon, Apple oder Broadcom vermochten die hohen Erwartungen nicht zu erfüllen.
In den Worten der Researchboutique Datatrek in New York verlief die US-Ergebnissaison für das dritte Quartal enttäuschend. «Die prozentualen Übererfüllungsraten entsprachen zwar den historischen Durchschnittswerten, die tatsächlichen Übererfüllungsbeträge fielen jedoch schwächer als üblich aus.» Entsprechend haben Anlegerinnen und Anleger schon vor Bekanntwerden der Affäre von Huang bei Nvidia & Co Gewinne mitgenommen. Kommt obendrauf, dass rund 50 Prozent der geplanten Datenzentren nach den Midterms auf der Kippe zu stehen scheinen, wie Goldman Sachs berechnete.
Der hohe, vorbörsliche Abschlag erstaunt nicht. Neben den fundamentalen Faktoren dürfte dieser auch mit der Positionierung der Marktteilnehmer zusammenhängen. So steht der Volatilitätsindex (VIX) auf den S&P 500 Index bei 24,5 Punkten und somit klar über dem langjährigen Durchschnitt von 19,6 Punkten. Zum Vergleich: In einem anhaltenden Bullenmarkt bewegt sich dieser Indikator normalerweise in einer Bandbreite von 14 bis 18 Punkten.
Dieses Niveau gilt es zu beachten, weil sich gemäss Spotgamma das Engagement von «Volatility-Control»-Strategien weiterhin auf über 200 Milliarden Dollar beläuft. Diese Gruppe - zu der unter anderem Pensionsfonds zählen, die eher träge agieren - hat trotz des Abverkaufs in der vergangenen Woche noch nicht damit begonnen, ihre Aktienbestände abzubauen. Die Konklusion für die Optionsexperten ist deshalb klar: Entweder der Markt dreht schnell wieder nach oben, damit die Risikomanager so tun können, als wäre nichts geschehen - oder es wird zu neuen Verkaufsaufträgen kommen.
Zudem bleiben die sogenannten CTAs oder «Commodity Trading Advisors» auf der Verkäuferseite - unabhängig davon, ob sich die Kurse erholen. Diese Gruppe hat das Risikoengagement in den vergangenen Wochen zwar bereits halbiert, doch es besteht weiterhin ein erheblicher Angebotsüberhang. Damit CTAs ihre Ausrichtung ändern, bedarf es einer positiven Kursentwicklung über mehrere Tage oder gar Wochen hinweg.
Weiterer Gegenwind für eine Beruhigung an den US-Aktienmärkten kommt von den Optionshändlern. Diese weisen ein extremes Short-Gamma-Ungleichgewicht (GEX) von fast einer Milliarde Dollar pro Dollar Kursbewegung auf. Das bedeute, dass die Optionshändler bei Kursrückgängen Futures verkaufen und bei Kursanstiegen Futures kaufen müssen, um marktneutral zu bleiben. Infolgedessen kann es zu extremen Ausschlägen in beide Richtungen kommen. Eine etwaige Kurserholung sollte entsprechend als rein mechanische Reaktion betrachtet werden, warnt Spotgamma.
Für die Optionsexperten ist deshalb das Fazit klar: Anlegerinnen und Anleger müssten weiter mit heftigen Kursschwankungen rechnen, die aus Delta-Hedging-Aktivitäten resultieren. Zudem sei weiterhin mit Verkaufsdruck durch CTAs zu rechnen. Sollte sich die realisierte Volatilität nicht rasch beruhigen, droht zudem eine Verkaufswelle durch «Volatility-Control»-Strategien.
Aufgrund dieser Ausgangslage dürften Anlegerinnen und Anleger bei Nvidia vorerst zurückhaltender bleiben, bis die interne Untersuchung abgeschlossen ist respektive die Quartalszahlen publiziert sind. Mit Interesse werden Investierende auch verfolgen, ob Huang der Einladung des führenden republikanischen Ausschussvorsitzenden im Repräsentantenhaus Folge leistet, an einem Briefing über seine Beziehungen zu einer chinesischen Führungskraft aus der Technologiebranche teilzunehmen. Der Termin ist auf den 18. November angesetzt - einen Tag nach den Quartalsergebnissen.
Herunterstufungen von Analysten blieben am Montag am frühen Nachmittag aus. Vielmehr bestätigte Goldman Sachs das Rating «Buy» für Nvidia mit einem Kursziel von 300 Dollar.