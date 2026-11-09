Dieses Niveau gilt es zu beachten, weil sich gemäss Spotgamma das Engagement von «Volatility-Control»-Strategien weiterhin auf über 200 Milliarden Dollar beläuft. Diese Gruppe - zu der unter anderem Pensionsfonds zählen, die eher träge agieren - hat trotz des Abverkaufs in der vergangenen Woche noch nicht damit begonnen, ihre Aktienbestände abzubauen. Die Konklusion für die Optionsexperten ist deshalb klar: Entweder der Markt dreht schnell wieder nach oben, damit die Risikomanager so tun können, als wäre nichts geschehen - oder es wird zu neuen Verkaufsaufträgen kommen.