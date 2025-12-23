Der US-Chipkonzern Nvidia will Insidern zufolge noch vor dem ‌chinesischen ‌Neujahrsfest Mitte Februar mit der Lieferung seines zweitstärksten KI-Chips H200 nach China beginnen. Dies ​berichteten drei mit der Angelegenheit ‌vertraute Personen der ‌Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

Der Schritt erfolgt, nachdem US-Präsident Donald Trump den Verkauf dieser Chips gegen eine Gebühr ⁠von 25 Prozent erlaubt und damit ein Verbot der Vorgängerregierung aufgehoben hatte.

Die geplanten Lieferungen ​wären die ersten von ‌H200-Chips nach China, seit die ‍Regierung des früheren Präsidenten Joe Biden Verkäufe ​von fortschrittlichen KI-Chips aus Gründen der nationalen Sicherheit untersagt hatte. Die Regierung in ‌Peking hat dem Kauf ⁠der H200-Chips jedoch ‌noch nicht zugestimmt, was die Pläne unsicher macht.

Nvidia ‍teilte mit, die lizenzierten Verkäufe nach China hätten keine Auswirkungen auf ​die Lieferfähigkeit für Kunden in ‍den USA.