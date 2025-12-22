Dass Nvidia noch vor dem chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar mit der Lieferung von H200-Chips nach China beginnen will, sagten am Montag drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.Die Pläne hängen jedoch von der Zustimmung der Regierung in Peking ab. US-Präsident Donald Trump hatte in diesem Monat angekündigt, den Verkauf der sogenannten H200-Chips mit einer Gebühr von 25 Prozent zu erlauben.
Dies stellt eine deutliche Abkehr von der Politik der Vorgängerregierung unter Joe Biden dar, die den Verkauf fortschrittlicher KI-Chips nach China aus Gründen der nationalen Sicherheit verboten hatte. Die Regierung in Peking prüft derzeit, ob sie die Lieferungen genehmigen soll. Einerseits will China seine heimische Chip-Industrie fördern, andererseits sind die H200-Chips etwa sechsmal leistungsfähiger als die bisher für China bestimmte, abgespeckte Variante H20. Nvidia und das chinesische Industrieministerium waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
(Reuters)