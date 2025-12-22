Dies stellt eine deutliche Abkehr ​von der Politik der Vorgängerregierung unter ‌Joe Biden dar, ‍die den Verkauf fortschrittlicher KI-Chips nach China aus Gründen ​der nationalen Sicherheit verboten hatte. Die Regierung in Peking prüft derzeit, ob sie die Lieferungen ‌genehmigen soll. Einerseits ⁠will China seine heimische Chip-Industrie fördern, ‌andererseits sind die H200-Chips etwa sechsmal leistungsfähiger als die ‍bisher für China bestimmte, abgespeckte Variante H20. Nvidia und das chinesische Industrieministerium waren ​für eine Stellungnahme zunächst nicht zu ‍erreichen.