Dass Nvidia noch vor dem chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar mit der Lieferung von H200-Chips nach China beginnen will, sagten am Montag drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.Die Pläne hängen jedoch von der Zustimmung der Regierung in Peking ab. US-Präsident Donald Trump hatte in diesem Monat angekündigt, den Verkauf ⁠der sogenannten H200-Chips mit einer Gebühr von 25 Prozent zu erlauben.

Dies stellt eine deutliche Abkehr ​von der Politik der Vorgängerregierung unter ‌Joe Biden dar, ‍die den Verkauf fortschrittlicher KI-Chips nach China aus Gründen ​der nationalen Sicherheit verboten hatte. Die Regierung in Peking prüft derzeit, ob sie die Lieferungen ‌genehmigen soll. Einerseits ⁠will China seine heimische Chip-Industrie fördern, ‌andererseits sind die H200-Chips etwa sechsmal leistungsfähiger als die ‍bisher für China bestimmte, abgespeckte Variante H20. Nvidia und das chinesische Industrieministerium waren ​für eine Stellungnahme zunächst nicht zu ‍erreichen.

(Reuters)