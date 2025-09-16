Der Verkauf des Chips RTX5090 nach China ist seit der jüngsten Verschärfung der US-Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte verboten. Er ist auf dem Graumarkt in der Volksrepublik aber weiter erhältlich. Den RTX6000D hat Nvidia an die aktuellen US-Vorgaben angepasst. Dieser Prozessor ist für den Betrieb bereits trainierter Künstlicher Intelligenzen (KI) ausgelegt. Er kostet in China umgerechnet etwa 6000 Euro. Analysten hatten bislang einen Absatz von bis zu zwei Millionen RTX6000D bis zum Jahresende prognostiziert.