Die jüngsten Gespräche umfassten demnach eine Kapitalbeteiligung in zweistelliger Milliardenhöhe im ⁠Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde von OpenAI. Nvidia-Chef Jensen Huang habe zudem privat die seiner Meinung ​nach mangelnde Disziplin im Geschäftsgebaren ‌von OpenAI kritisiert und sich ‍besorgt über die Konkurrenz durch Unternehmen wie die ​Google-Mutter Alphabet und Anthropic geäussert, hiess es in dem Bericht weiter.