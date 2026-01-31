Grund dafür seien Zweifel an dem Vorhaben innerhalb von Nvidia, berichtete das «Wall Street Journal» am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Beide Unternehmen überdächten nun die Zukunft ihrer Partnerschaft.
Die jüngsten Gespräche umfassten demnach eine Kapitalbeteiligung in zweistelliger Milliardenhöhe im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde von OpenAI. Nvidia-Chef Jensen Huang habe zudem privat die seiner Meinung nach mangelnde Disziplin im Geschäftsgebaren von OpenAI kritisiert und sich besorgt über die Konkurrenz durch Unternehmen wie die Google-Mutter Alphabet und Anthropic geäussert, hiess es in dem Bericht weiter.
«Wir sind seit zehn Jahren der bevorzugte Partner von OpenAI und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit», teilte Nvidia in einer per E-Mail an die Nachrichtenagentur Reuters übermittelten Erklärung mit. Eine Stellungnahme von OpenAI lag zunächst nicht vor.
(Reuters)