Grund dafür seien Zweifel an dem Vorhaben innerhalb von Nvidia, berichtete das «Wall Street ​Journal» am Freitag unter ‌Berufung auf mit ‌der Angelegenheit vertraute Personen. Beide Unternehmen überdächten nun die Zukunft ihrer Partnerschaft.

Die jüngsten Gespräche umfassten demnach eine Kapitalbeteiligung in zweistelliger Milliardenhöhe im ⁠Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde von OpenAI. Nvidia-Chef Jensen Huang habe zudem privat die seiner Meinung ​nach mangelnde Disziplin im Geschäftsgebaren ‌von OpenAI kritisiert und sich ‍besorgt über die Konkurrenz durch Unternehmen wie die ​Google-Mutter Alphabet und Anthropic geäussert, hiess es in dem Bericht weiter.

«Wir sind seit zehn Jahren ‌der bevorzugte Partner von ⁠OpenAI und freuen uns auf ‌die weitere Zusammenarbeit», teilte Nvidia in einer per E-Mail an ‍die Nachrichtenagentur Reuters übermittelten Erklärung mit. Eine Stellungnahme von OpenAI lag ​zunächst nicht vor.

(Reuters)