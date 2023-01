Die Short-Verkaufsbeschränkung werde am Mittwoch vor Handelseröffnung in New York deaktiviert, teilte die Nyse mit. Beim sogenannten Short Selling oder Leerverkauf leihen sich Investoren Aktien, um diese sofort zu verkaufen. Sie setzen darauf, dass sie sich bis zum Rückgabe-Termin billiger mit den Papieren eindecken können. Die Differenz streichen sie als Gewinn ein.