Die zwei separaten Aktienkäufe unterliegen der Bedingungen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre der APG an einer ausserordentlichen Generalversammlung eine sogenannte «Opting-up-Bestimmung» in die Statuten aufnehmen. Mit dieser wird die NZZ laut den Angaben von der Pflicht ausgenommen, allen APG-Aktionären ein Kaufangebot zu machen, solange die Mediengruppe nicht den Schwellenwert von 49 Prozent der Stimmrechte überschreitet. Die ausserordentliche Generalversammlung soll am 23. Januar 2026 stattfinden.