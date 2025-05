Die aussergewöhnlichen Verschiebung an der Zinsfront in den letzten Wochen lassen sich an der für Festhypotheken relevanten Rendite für Bundesobligationen ablesen. Lag diese Anfang Jahr bei 0,31 Prozent, zog sie im Zug der Bekanntgabe des deutschen Rüstungs- und Investitionsprogrammes Anfang März sprunghaft auf 0,77 Prozent an. Seit den Trumpschen Zollankündigungen am «Liberation Day» Anfang April flüchteten viele Anleger dann in den sicheren Hafen Schweizer Franken. Entsprechend bildeten sich die Renditen der Bundesobligationen innert Monatsfrist wieder auf 0,30 Prozent am Montag zurück.