Anstatt sich nach Washingtons Einmarsch in Venezuela am Wochenende beunruhigt zu zeigen, erreichten die Aktien am Montag weltweit neue Höchststände, ebenso wie die Indikatoren für Asien und die Schwellenländer. Die Zuwächse bei den Aktien erinnerten an die Fortschritte an den Tagen nach den US-Angriffen auf den Irak, den Jemen, den Iran und Syrien im vergangenen Jahr.
Auch wenn es Jahre dauern kann, bis sich die langfristigen Auswirkungen zeigen, gab es kaum Anzeichen für die Verunsicherung der Anleger nach der Intervention in Venezuela. Die Zuwächse bei den Staatsanleihen spiegelten die schwachen US-Daten wider, während die Edelmetalle ihren Schwung aus dem letzten Jahr fortsetzten. Der Dollar schloss schwächer, während der mexikanische und der kolumbianische Peso ihre anfänglichen Kursverluste ausgleichen konnten.
Die Bewegungen vom Montag sind ein Zeichen dafür, dass sich die Anleger schnell auf Trumps Abkehr von der regelbasierten Ordnung, die die Weltpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg bestimmt hat, eingestellt haben. Anstatt in Panik zu verfallen, werden die globalen Aktien durch den Optimismus über künstliche Intelligenz und die Aussicht, dass diese das Gewinnwachstum steigern wird, angekurbelt. Gleichzeitig wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinssätze weiter senken wird, da die Inflation nachlässt.
«Aktien blenden geopolitische Schlagzeilen in der Regel aus, wenn es keine unmittelbaren Auswirkungen auf die globale Nachfrage, die Lieferketten oder die finanziellen Bedingungen gibt», sagte Charu Chanana, Chefanlagestratege bei Saxo Markets in Singapur. «Die Anleger haben auch gelernt, dass einzelne Ereignisse oft zu Volatilitätsspitzen führen, aber nicht unbedingt zu dauerhaften Ertragseinbussen, es sei denn, die Eskalation weitet sich aus oder es kommt zu politischen Spillovers».
Die USA starteten am Samstag eine Militäroperation in Venezuela, die Präsident Nicolás Maduro gefangen nahm und die Kontrolle über die Regierung des Landes übernahm. Trump erklärte, die USA würden das Land leiten, bis ein Führungswechsel organisiert werden könne. Der Einmarsch der USA könnte sich letztendlich positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken, wenn er dazu beiträgt, die globale Ölversorgung langfristig zu stabilisieren. Die Rohölpreise fielen am Montag zunächst aufgrund der Aussicht auf die Freigabe der weltgrössten Ölreserven, bevor sie zum Ende der Sitzung wieder anstiegen.
Massive Umwälzungen
Solange es keine massiven neuen politischen Umwälzungen in der Grössenordnung von Russlands Einmarsch in der Ukraine gibt, begnügen sich die Finanzmärkte zunehmend damit, woanders nach Katalysatoren zu suchen.
«Die Anleger konzentrieren sich immer noch mehr auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und die Aussichten der Fed-Politik, da dies in den letzten Jahren die Märkte angetrieben hat», sagte Tai Hui, Chefmarktstratege für Asien bei JPMorgan Asset Management in Hongkong. «Selbst der Angriff auf den Iran hat den Markt nicht bewegt, da die Investoren glauben, dass die Unterbrechung der iranischen Ölexporte - die in Wirklichkeit nicht stattgefunden hat - durch eine Erhöhung der Produktion in anderen Ländern kompensiert werden könnte», so Tai.
Schon vor Trump neigten die Auswirkungen geopolitischer Ereignisse dazu, nach anfänglichen Turbulenzen an den Märkten zu verblassen. «Geopolitische Schocks haben in der Regel keine dauerhaften Auswirkungen auf die globalen Märkte», schrieb Jim Reid, Global Head of Macro Research and Thematic Strategy bei der Deutschen Bank in London, in einer am Montag veröffentlichten Notiz. Ein Grund dafür sei der einmalige Charakter von Ereignissen, die sich nur begrenzt auf das langfristige Wachstum auswirken können, sagte er.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte beeinflusst haben, wie der Russland-Ukraine-Krieg, die Ölkrise Anfang der 1970er Jahre und der Golfkrieg 1990, taten dies, «weil sie einen ausreichend grossen Ölpreisschock verursachten, der zu einem anhaltenden Anstieg der Inflation führte», schrieb Reid. Die Tatsache, dass die USA eine lange Geschichte militärischer Engagements in Lateinamerika haben, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, könnte die globalen Auswirkungen des Angriffs vom Wochenende ebenfalls neutralisiert haben.
Die US-Aktion in Caracas ist eher ein Echo früherer US-Militäraktionen in der Region als ein «grundlegender Wandel in der US-Aussenpolitik», so Stephen Dover, Leiter des Franklin Templeton Institute. Der Sturz Maduros könnte im Laufe der Zeit zu einer weiteren Schwächung des Dollars beitragen, da sich mehr Länder von der US-Währung abwenden und gleichzeitig die Verteidigungsausgaben in der ganzen Welt unterstützen, sagte er.
