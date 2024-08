Harris, die per Video aus Milwaukee zugeschaltet war, kritisierte in ihrer Rede Trumps Haltung zur Abtreibungsfrage und versprach, ihn an der Wahlurne zur Verantwortung zu ziehen. «Ich glaube, dass schlechtes Verhalten Konsequenzen haben sollte. Wir werden dafür sorgen, dass er die Konsequenzen zu spüren bekommt, und das wird bei den Wahlen im November sein», sagte Harris. Trump hatte während seiner Amtszeit entscheidenden Einfluss auf die Aufhebung des Urteils «Roe v. Wade», das das Recht auf Abtreibung in den USA garantierte. Mit der Nominierung von drei konservativen Richtern für den Obersten Gerichtshof verschob er die Machtbalance und ebnete den Weg für die historische Entscheidung.