Die Richter blockierten am Montag die im August 2025 von Trump ausgesprochene Kündigung. Die Entscheidung fiel mit fünf zu vier Stimmen knapp aus. Die obersten US-Richter hatten bereits signalisiert, dass sie dem Antrag der Trump-Regierung auf Aufhebung der Entscheidung einer unteren Instanz wohl nicht stattgeben würden. Dieses Urteil hatte Trump daran gehindert, Cook noch während ihrer laufenden Klage sofort zu entlassen.
Die Richter hatten bereits in einer mündlichen Verhandlung im Januar Skepsis mit Blick auf das Vorgehen Trumps anklingen lassen. Der Ausgang des Rechtsstreits war von den Finanzmärkten mit grosser Spannung erwartet worden, da Investoren die Unabhängigkeit der Notenbank als hohes Gut ansehen.
Das Verfahren galt als Testfall, wie weit die Richter zu gehen bereit sind, um die Unabhängigkeit der Zentralbank zu wahren. Es war das erste Mal in der Geschichte der US-Notenbank Fed, dass ein US-Präsident versucht, ein Mitglied des von politischen Weisungen unabhängigen Fed-Direktoriums zu entlassen. Als die Richter im Oktober die Annahme des Falls beschlossen, beliessen sie Cook vorerst im Amt.
(Reuters)