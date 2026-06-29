Das Verfahren galt als Testfall, wie weit die Richter zu gehen bereit sind, um die ​Unabhängigkeit ​der Zentralbank zu wahren. Es ⁠war das erste Mal in ​der Geschichte der ⁠US-Notenbank Fed, dass ein US-Präsident versucht, ein Mitglied des ‌von politischen Weisungen unabhängigen Fed-Direktoriums zu entlassen. Als die Richter im Oktober die Annahme des Falls beschlossen, ‌beliessen sie Cook vorerst im Amt.