Wenige Stunden nach der Supreme-Court-Schlappe kündigte US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf einer anderen gesetzlichen Grundlage an. Er werde ⁠für 150 Tage einen globalen Zoll von zehn Prozent zusätzlich zu den bereits existierenden Zöllen erheben, sagte er am Freitag auf einer Pressekonferenz in Washington. Dabei stütze er sich auf ein ‌Handelsgesetz von 1974. Das Urteil des Supreme Courts bezog sich auf Zölle, die Trump auf Grundlage des International ‌Emergency Economic Powers Act (IEEPA) von 1977 verhängt hatte - ein Gesetz, das ​eigentlich für nationale Notstände gedacht ist.