Trump hatte ⁠kurz nach seinem Amtsantritt vor einem Jahr einen ‌weltweiten Zollkrieg angezettelt. Unter anderem führte er ab April «reziproke Zölle» von bis zu 50 Prozent ‍ein und bezog sich dabei auf ein Notstandsgesetz. Später einigten sich die USA mit verschiedenen Handelspartnern zum Teil auf niedrigere Abgaben. ​Derzeit liegt der Zollsatz somit für die meisten Importe aus ‍der Europäischen Union bei 15 Prozent.