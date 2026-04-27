Die Richter befassten sich am ‌Montag mit ⁠dem Versuch von Bayer, Tausende Klagen abzuwenden, in denen dem Konzern unzureichende Warnhinweise vor Krebsrisiken vorgeworfen werden. Zum Auftakt der Anhörung am Montag ⁠argumentierte der Anwalt des Agrar- und Pharmakonzerns, Paul Clement, dass Bundesrecht die Klagen nach dem Recht einzelner Bundesstaaten ausschliessen müsse. «Eine Jury in Missouri hat eine Krebswarnung vorgeschrieben, ‌die die (US-Umweltschutzbehörde) EPA nicht verlangt», sagte Clement vor dem Supreme Court. Diese zusätzliche Anforderung sei ‌unzulässig. Wenn die klaren Vorgaben des Kongresses ignoriert würden, öffne dies ​die Tür für eine «erdrückende Haftung» und untergrabe die Interessen der Landwirte, die auf zugelassene Pestizide angewiesen seien.