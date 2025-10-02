Trump wirft der von seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden ernannten Cook vor, vor ihrem Amtsantritt Hypothekenbetrug begangen zu haben. Cook bestreitet die Vorwürfe. Sie sieht darin einen Vorwand, um sie wegen ihrer geldpolitischen Haltung zu entlassen. Der Streit dreht sich um ein Gesetz aus dem Jahr 1913, demzufolge ein Präsident Mitglieder des Fed-Gouverneursrates nur aus wichtigem Grund («for cause») entlassen darf. Eine Bundesrichterin hatte im September geurteilt, dass die von Trump vorgebrachten Anschuldigungen dafür wahrscheinlich nicht ausreichten, da sie sich auf die Zeit vor Cooks Amtsantritt bezögen.