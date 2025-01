Die grosse Unbekannte in dem Fall ist Donald Trump, der am Tag nach dem möglichen Verbot in seine zweite Amtszeit als US-Präsident eingeführt wird. Er hatte das Verfahren gegen TikTok vor einigen Jahren ins Rollen gebracht, sich zuletzt aber gegen ein Verbot ausgesprochen. Allerdings befürworten führende Politiker seiner Republikanischen Partei und zahlreiche Generalstaatsanwälte der US-Bundesstaaten einen Bann. Im Obersten Gericht verfügen die Konservativen über eine Mehrheit von sechs zu drei Sitzen.