An der Versammlung für die Wandelanleihe 2027 waren den Angaben zufolge 72,07 Prozent der Inhaber vertreten. Diese stimmen zu 100 Prozent für die vorgeschlagenen Änderungen. An der Versammlung für die Anleihe 2029 waren 74,34 Prozent der Gläubiger vertreten. Auch diese hätten den Änderungen zu 100 Prozent zugestimmt, so Meyer Burger.