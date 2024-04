Die SIX Exchange Regulation (SER) hat die Dekotierung sämtlicher an der SIX Swiss Exchange kotierten Namenaktien beim Regulatory Board der SIX beantragt, wie aus eine Medienmitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Dieser Entscheid erfolge wegen der «ernsthaft in Frage stehenden Zahlungsfähigkeit» des Unternehmens.