Nach dem 30. September habe das Unternehmen allerdings noch 15 Millionen Dollar von Xoma erhalten im Zusammenhang mit dem Verkauf seiner Rechte am Mittel Ebopiprant. Somit seien per Ende November nach Begleichung aller derzeit fälligen Verbindlichkeiten ungefähr 16 Millionen Dollar an flüssigen Mitteln sowie beschränkt verfügbaren Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten vorhanden, schätzt das Unternehmen.