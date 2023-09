Obseva weist in dem Report denn auch explizit darauf hin, dass der weitere Fortbestand der Firma stark davon abhänge, dass neue Finanzmittel erschlossen werden. «Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine derzeitigen Barmittel und Barmitteläquivalente nur ausreichen, um seine Betriebsausgaben bis zum vierten Quartal 2023 zu finanzieren», heisst es dazu in dem Bericht. Dies lasse denn auch «erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufkommen, innerhalb eines Jahres ab dem Datum der Veröffentlichung dieses ungeprüften, verkürzten Konzernabschlusses seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen.»