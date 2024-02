Es bestehe das «substantielle Risiko», dass die Ressourcen für die Erstellung eines Abschlusses für das Geschäftsjahr 2023 nach IFRS fehlen würden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Anforderungen an eine Kotierung an der SIX könnten möglicherweise nicht mehr erfüllt werden. Die Börse sei entsprechend informiert worden. CEO Ladonchamps werde indes seine Funktionen so lange wie nötig noch wahrnehmen.