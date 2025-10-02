Der US-Ölkonzern Occidental Petroleum verkauft seine Petrochemie-Sparte für 9,7 Milliarden Dollar an die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett. Mit dem Schritt will der Konzern seine hohe Verschuldung abbauen, wie er am Donnerstag mitteilte. Diese ist vor allem eine Folge der 55 Milliarden Dollar teuren Übernahme von Anadarko Petroleum im Jahr 2019 und des zwölf Milliarden Dollar schweren Kaufs des Schieferölförderers CrownRock im vergangenen Jahr. Für Berkshire ist es die grösste Übernahme seit dem Kauf des Versicherers Alleghany für 11,6 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Die Holding von Buffett ist bereits der grösste Aktionär von Occidental und hält rund 27 Prozent der Anteile.