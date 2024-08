Keller-Sutter bezeichnete den Mini-Crash an den Börsen Anfang August als Warnschuss. Der Einbruch sei Ausdruck der Angst der Investoren vor einer Rezession gewesen. «Die Verschuldung in den USA und in Europa ist ein Risiko für die internationale Finanzstabilität und ein Risiko für die Schweiz.» Die Schweiz müsse sich selbst helfen und finanzpolitisch souverän bleiben. «Die Schuldenbremse ist ein Instrument dafür.»