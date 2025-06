Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beliess ihre Prognose für 2025 beim Mini-Wachstum von 0,4 Prozent. Unter den über 50 untersuchten Nationen schneiden nur Norwegen und Österreich schlechter ab. In den vergangenen Monaten hätten Handelsbarrieren und einhergehende Unsicherheiten drastisch zugenommen, so OECD-Chefökonom Álvaro Pereira. Das bremse das Wachstum aus. «Die schwächeren Wirtschaftsaussichten werden fast ausnahmslos in der ganzen Welt zu spüren sein.»