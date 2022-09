"Die globale Wirtschaft hat dieses Jahr ihr Momentum verloren", erklärte die OECD am Montag. Befragungen in der Wirtschaft und das schwache Konsumentenvertrauen deuteten auf eine längere Phase mit gedämpften Perspektiven hin. Die Weltwirtschaft dürfte dieses Jahr um 3,0 Prozent zulegen, 2023 aber nur noch um 2,2 Prozent. Das wären für nächstes Jahr 0,6 Prozentpunkte weniger als noch im Juni erwartet. Zum Vergleich: 2021 gab es wegen der Erholung von der Corona-Pandemie noch ein starkes Plus von 5,8 Prozent.