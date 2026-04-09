Im Fokus stehen dabei insbesondere staatliche Eingriffe in Märkte, die Digitalisierung sowie strukturelle Verbesserungen im Arbeits- und Sozialbereich. So spricht sich die OECD für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung und eine bessere finanzielle Unterstützung von Familien aus. Die Kosten für die Betreuung gehörten zu den höchsten weltweit, zudem sei der Elternurlaub - insbesondere für Väter - kurz. Dies schafft Fehlanreize für die Erwerbstätigkeit, vor allem bei Frauen.