Für das kommende Jahr 2025 prognostiziert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,5 Prozent, wie sie am Mittwoch in ihrem «Economic Outlook» schreibt. Bisher war sie von einem Plus von 1,4 Prozent ausgegangen. Im zu Ende gehenden Jahr 2024 dürfte das BIP-Wachstum gemäss der Prognose bei 1,3 Prozent (bisher +1,1 Prozent) zu liegen kommen.