Für 2026 und 2027 prognostiziert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) um jeweils 1,2 Prozent, wie sie am Dienstag in ihrem «Economic Outlook» schreibt. Im zu Ende gehenden Jahr 2025 dürfte das BIP-Wachstum gemäss der Prognose bei 1,1 Prozent zu liegen kommen.