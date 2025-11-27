Trotz eines starken Anstiegs der Beschäftigungsquoten älterer Arbeitnehmer seit dem Jahr 2000 gibt es der OECD zufolge immer noch relativ wenige Menschen, die Arbeit und Rentenbezug kombinieren. 2023 arbeiteten in Deutschland demnach 14 Prozent der Neurentner weiter, verglichen mit durchschnittlich 22 Prozent in den europäischen OECD-Ländern. Die Bundesregierung plant für 2026 den Start der Aktivrente. Diese sieht vor, dass Arbeitnehmer, die jenseits der Regelaltersgrenze arbeiten, einen Steuerfreibetrag in Höhe von monatlich 2000 Euro erhalten. Das soll mehr Rentner zum Weiterarbeiten ermuntern.