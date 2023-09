Die Inflation werde weiterhin stark von den Energiepreisen beeinflusst, in den vergangenen Monaten habe sich deswegen die Lage etwas entspannt, so die OECD. Allerdings gebe es regional riesige Unterschiede - in China Werte nahe null Prozent, dagegen über 50 Prozent in der Türkei und sogar über 100 Prozent in Argentinien. Ausserdem nehme die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel langsamer ab.