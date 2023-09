Deutschland sollte laut der Industriestaatenorganisation OECD die Konjunkturschwäche mit weitreichenden Reformen bekämpfen. «Es ist an der Zeit, aus dem Krisenmodus herauszukommen und an langfristige Strukturreformen zu denken», betonte OECD-Expertin Isabell Koske am Dienstag. Diese Aufforderung richte sich an viele Industrieländer, sagte die Vizedirektorin der OECD-Wirtschaftsabteilung. Doch für Deutschland sieht die Organisation eine ganze Reihe offener Baustellen - von der Digitalisierung bis hin zum Fachkräftemangel.