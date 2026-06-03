Die Sparbemühungen bergen laut der OECD aber auch die Gefahr, wirksame und wachstumsfördernde Programme zu schwächen. Dieses Risiko könne mit systematischen und regelmässigen Spending Reviews eingegrenzt werden. Ziel der Schweiz müsse es sein, das im internationalen Vergleich niedrige öffentliche Ausgabenniveau zu wahren, ohne das Wachstum zu schwächen.