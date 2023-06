Eigentlich sollen die bisherigen Vereinbarungen ab dem nächsten Jahr umgesetzt werden. In der ersten Säule, in der es seit längerem hakt, sollen Besteuerungsrechte für Firmengewinne im Umfang von rund 200 Milliarden Dollar neu verteilt werden - zugunsten von Ländern, in denen grosse Konzerne ihre Umsätze machen. Das sind oft Schwellenländer mit grossen Bevölkerungen.