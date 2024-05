Bei der Trennung des Textilmaschinen-Geschäfts sieht sich Oerlikon derweil auf Kurs, wie auch die Analysten herausstreichen. Das Management hielt an einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenpublikation zwar am Zeitrahmen von 12 bis 36 Monaten fest. Die Trennung solle aber lieber «schneller als langsamer erfolgen», so Finanzchef Philipp Müller.