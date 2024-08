Der Umsatz reduzierte sich um gut 12 Prozent auf 616 Millionen Franken, wie der in der Oberflächentechnik und im Chemiefasermaschinenbau tätige Industriekonzern am Dienstag bekanntgab. Währungsbereinigt ergab sich ein Minus von 10 Prozent. Im ersten Quartal was der Rückgang noch markant höher.