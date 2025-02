Dirk Linzmeier wird Markus Tacke als Chef der Division Surface Solutions ersetzen und in der Konzernleitung Einsitz nehmen, wie Oerlikon am Dienstag mitteilte. Im Rahmen der strategischen Transformation zu einem Pureplay-Unternehmen soll er in der neu geschaffenen Rolle als COO den Bereich Oberflächenlösungen unter dem Namen Oerlikon leiten und dem Executive Chairman Michael Süss unterstellt sein.