Per 1. Oktober wird Markus Richter den bisherigen CFO Philipp Müller ersetzen, der sich einer neuen Aufgabe zuwenden wird. Richter ist derzeit noch CFO der Division Surface Solutions. Er wird ab Oktober die Finanzen sowohl des gesamten Konzerns als auch dieser Division verantworten, wie Oerlikon am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig wird er in die Konzernleitung berufen.