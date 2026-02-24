Sonderdividende dank Barmag-Verkauf

Diese führte zu einem Buchgewinn von 287 Millionen Franken, der im laufenden Jahr verbucht wird. Dadurch wird die Zahlung einer ausserordentlichen Sonderdividende in Höhe von 0,65 Franken möglich. Zusammen mit der ordentlichen von 0,20 Franken erhalten die Aktionäre damit eine Ausschüttung von insgesamt 0,85 Franken je Aktie. Die Mittel sollen indes auch zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.