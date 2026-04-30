Ausblick bestätigt

Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2026 werden basierend auf dem ersten Quartal sowie dem aktuellen Bestellungsbestand bestätigt. Demnach rechnet Oerlikon mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einer operativen EBITDA-Marge im Bereich von rund 17,5 Prozent. Die geopolitischen Unsicherheiten und ein gedämpftes wirtschaftliches Umfeld dürften die globale Wirtschaft weiterhin belasten, so die im Februar formulierten Erwartungen.