Es seien Massnahmen eingeleitet worden, um die Organisation des Hauptsitzes mit jener von Surface Solutions zusammenzulegen, was ab Januar 2025 in Kraft treten soll. Im Zuge der Vorbereitungen würden daher die Support-Funktionen am Hauptsitz reduziert. Die Division Polymer Processing werde zudem als eigenständige Organisation aufgestellt, womit die Voraussetzung für eine spätere Abspaltung gegeben sei.